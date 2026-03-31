Москвичку, пытавшуюся вскрыть сейф под влиянием мошенников, задержали в Находке

18-летняя москвичка, которую мошенники убедили в том, что она является внештатным сотрудником полиции, пыталась вскрыть сейф в Находке. Об этом во вторник, 31 марта, рассказали в ГУ МВД по Приморскому краю.
Сначала 16-летней дочери хозяина сейфа позвонили из «службы доставки». Аферисты убедили ее сообщить данные, после чего стали запугивать.
Подростка вынудили показать дом по видеосвязи, оставить преступникам ключ от двери и сказать, когда родителей не будет дома. В отсутствие хозяев туда проникла мошенница со специнструментом.
Однако вскрыть сейф не удалось, из-за чего девушке пришлось скрыться. Несмотря на это, ее оперативно задержали сотрудники полиции.
Москвичка утверждала, что «проводит операцию под прикрытием». Выяснилось, что она сама стала жертвой мошенников, передает пресс-служба.
Ранее аферисты заставили 17-летнюю школьницу из Одинцова передать курьерам коллекцию часов ее родителей. Сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей.