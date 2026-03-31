Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Чусового по пути домой лишился личного AUDI A7

Иномарку остановили при проверке программным комплексом «Дорожный пристав».

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае во время совестного рейда службы судебных приставов и полиции остановили автомобиль бизнес-класса AUDI A7. Иномарку в своей базе обнаружил программный комплекс «Дорожный пристав».

За рулем автомобиля оказался его владелец житель Лысьвы. Ранее в отношении мужчины возбудили около 50 исполнительных производств о взыскании кредитов на общую сумму свыше 1,1 млн руб.

В целях принудительного взыскания задолженности судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля. Иномарку изъяли и доставили на специализированную автостоянку в Чусовой.

На следующий день должник пришел на прием к судебному приставу исполнителю для погашения всей суммы задолженности. После поступления денег на счет подразделения краевого надзорного ведомства, владелец получит свой автомобиль обратно.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю напомнили, что наличие неисполненных долговых обязательств можно на сайте учреждения в разделе «Банк данных исполнительных производств» и портале «Госуслуги».