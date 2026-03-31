В Москве задержали ударившего стеклянной бутылкой пассажира метро

«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции “Курская” до станции “Бауманская”, между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов по голове, используя стеклянную бутылку. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нападавшего», — сказал он, добавив, что задержанным оказался 62-летний житель столицы, его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.