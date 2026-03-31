В Москве задержали ударившего стеклянной бутылкой пассажира метро

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта в вагоне метро ударил пассажира стеклянной бутылкой по голове. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции “Курская” до станции “Бауманская”, между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов по голове, используя стеклянную бутылку. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нападавшего», — сказал он, добавив, что задержанным оказался 62-летний житель столицы, его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.

Пострадавший мужчина с ушибами головы обратился за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.