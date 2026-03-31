Жители Бодайбо снова остались без воды и отопления

В городе произошла коммунальная авария.

Из-за аварии жители Бодайбо остались без холодной воды. Об этом сообщили в администрации города.

«31 марта в Бодайбо отключили холодную воду во всем городе. Специалисты ищут место утечки», — говорится в сообщении.

Когда проведут аварийные работы и восстановят подачу воды, на данный момент неизвестно.

Помимо этого, в Бодайбо остановлена котельная ЦОК 1. Часть города остается без отопления и горячей воды.

Напомним, что в конце января в Бодайбо произошла масштабная коммунальная авария, оставившая часть города на продолжительное время без отопления и воды в сильные морозы. Как было установлено, перемерз водовод. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителям Бодайбо пересчитали плату за коммуналку.