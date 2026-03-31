Суд в Клину рассмотрит дело курьера, забравшего у женщины четыре миллиона

Клинский городской суд рассмотрит дело мужчины, работавшего курьером на мошенников и забравшего у местной жительницы более четырех миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, которому заявительница передала более четырех миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мошенники убедили женщину начать торговать ценными бумагами на бирже. Она внесла 10 тысяч рублей на якобы брокерский счет, а затем постепенно увеличивала сумму. Позднее потерпевшая под влиянием аферистов оформила кредит и продала свою машину.
Деньги за автомобиль она передала курьеру. Впоследствии жительница Клина попыталась вывести средства с брокерского счета, но сделать это ей не удалось. В отношении курьера аферистов возбудили уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.
Ранее мошенники под видом брокеров связались с пенсионеркой из Москвы. Они убедили женщину вложиться в «ценные» бумаги и играть на бирже. В итоге она продала квартиру, а также загородный дом в Тверской области. Общая сумма ущерба составила 22 миллиона рублей.