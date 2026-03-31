В отношении остригшего подростка омича возбудили дело

Как сообщала «РГ», в полицию поступило заявление от родителей 14-летнего школьника. Они рассказали, что мальчика насильно удерживали на территории гаражного кооператива на улице Стрельникова. 43-летний омич совместно с неустановленными мужчинами грубо нарушал общественный порядок, оскорблял подростка и отрезал ему длинные волосы.
Ранее судимый подозреваемый также обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он пояснил, что подростки бросали камни в его машину и повредили ее. Тогда омич поймал одного из них и удерживал в воспитательных целях.
«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщает СУ СКР по Омской области.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.