В отношении остригшего подростка омича возбудили дело

Омские следователи возбудили уголовное дело о противоправных действиях в отношении подростка.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщала «РГ», в полицию поступило заявление от родителей 14-летнего школьника. Они рассказали, что мальчика насильно удерживали на территории гаражного кооператива на улице Стрельникова. 43-летний омич совместно с неустановленными мужчинами грубо нарушал общественный порядок, оскорблял подростка и отрезал ему длинные волосы.

Ранее судимый подозреваемый также обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он пояснил, что подростки бросали камни в его машину и повредили ее. Тогда омич поймал одного из них и удерживал в воспитательных целях.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщает СУ СКР по Омской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.