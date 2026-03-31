МЧС опровергли взрыв во время тушения пожара в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ликвидировали возгорание на улице Стеклова, охватившее жилой дом и надворную постройку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение отдельно стоящего строения на площади 20 кв. м, а также огонь перекинулся на фасад и чердак дома (10 кв. м). В результате происшествия пострадал легковой автомобиль «Нива» — у машины оплавилось лакокрасочное покрытие. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
В тушении огня были задействованы восемь пожарных расчетов. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, а информация о взрывах в ходе работ не подтвердилась. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что два человека погибли во время пожара в Нижнем Новгороде утром 31 марта.