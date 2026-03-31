Зарезала любимого в постели с любовницей: жительницу Приморья осудили за убийство на почве ревности

Жительница Приморья проведет 13 лет в исправительной колонии общего режима за то, что зарезала своего мужчину и едва не убила его новую пассию. Суд признал ее виновной в убийстве на почве ревности.
Как установили следователи, в ноябре 2025 года 43-летняя женщина узнала об измене любимого. Взяв кухонный нож, она отправилась в дом на улице Луговой в селе Казанка. Там она застала своего возлюбленного спящим в постели со своей знакомой. Дождавшись момента, когда мужчина был беззащитен, ревнивица нанесла ему два удара ножом — в грудь и живот. От полученных ранений он скончался на месте. После этого женщина ударила ножом в грудь и соперницу. Решив, что та тоже мертва, нападавшая скрылась. Однако потерпевшая выжила, хоть и получила тяжкий вред здоровью.
В суде государственный обвинитель прокуратуры города Партизанска потребовал для подсудимой сурового наказания. В итоге суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничил свободу еще на один год после освобождения. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей женщины, взыскав с виновной более 600 тысяч рублей в качестве компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.