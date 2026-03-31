В Красноярске проверяют кафе после госпитализации женщины и ребёнка

Пострадавших госпитализировали с признаками острой интоксикации.

В Красноярске следователи проводят проверку из-за предполагаемого отравления клиентов одного из заведений общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О случившемся стало известно публикаций в соцсетях — пользователи сообщили, что несколько человек почувствовали недомогание после еды в местном кафе.

Как выяснилось, взрослая женщина и несовершеннолетний ребёнок попали в больницу с симптомами острой интоксикации. Врачи приняли решение госпитализировать обоих.

Следователи организовали процессуальную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей».

В данный момент сотрудники ведомства опрашивают возможных свидетелей, устанавливают всех пострадавших и выясняют точные обстоятельства случившегося.

