В Иркутске осудили руководство дома-интерната за фиктивное трудоустройство

Чтобы скрыть преступление, участники группы вносили ложные данные в табели учёта рабочего времени, готовили поддельные документы и направляли эти бумаги в банки для начисления зарплаты. Полученные деньги участники преступления присваивали себе. Их признали виновными по статьям уголовного кодекса о мошенничестве. В зависимости от роли каждого подсудимого суд назначил лишение свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штрафы от 300 до 400 тысяч рублей.