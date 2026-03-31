В Иркутске осудили руководство дома-интерната за фиктивное трудоустройство

Пять жителей Иркутской области обманом похитили более 1 900 000 рублей из бюджета. В этом участвовали три бывших сотрудника дома-интернета в Иркутске и двое соучастников. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК Приангарья, 50-летняя директор госучреждения оформила на должность санитарки сожительницу главного бухгалтера. При этом женщина фактически не работала.
— А на позицию уборщика служебных помещений взяли дочь ведущего бухгалтера. Обязанности «сотрудников» выполняли другие работники без дополнительной оплаты, — пояснили в ведомстве.
Чтобы скрыть преступление, участники группы вносили ложные данные в табели учёта рабочего времени, готовили поддельные документы и направляли эти бумаги в банки для начисления зарплаты. Полученные деньги участники преступления присваивали себе. Их признали виновными по статьям уголовного кодекса о мошенничестве. В зависимости от роли каждого подсудимого суд назначил лишение свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штрафы от 300 до 400 тысяч рублей.