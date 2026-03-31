В Молдове трактор врезался в забор и перевернулся: Водитель погиб на месте

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вчера вечером в селе Пуркарь Штефан-Водского района.
По предварительной информации, 51-летний мужчина, управляя трактором, двигался по центральной улице села. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в забор и перевернулось.
В результате ДТП мужчина получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тотальный контроль над страной и полное повиновение населения: Что стоит за административно-территориальной реформой в Молдове.
На деле преследуются политические цели: создание примарий там, где это удобно с электоральной точки зрения, а не там, где есть потребность сообщества (далее…).
Власти Молдовы не смогут поддержать население в случае чрезвычайных ситуаций: Даже на пути в ЕС в этой части наша страна сделала шаг назад — надеемся только на себя.
Едва ли в критических ситуациях государство будут интересовать проблемы обычных граждан (далее…).
Вместо недели месяц: Посылки в Молдову теперь будут доставлять на 25 дней дольше, чем сейчас — что случилось?
Компания Airest, основной оператор грузовых перевозок в Кишиневе в последние годы, прекратила свою деятельность в Молдове (далее…).