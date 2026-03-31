Полиция Волгограда пресекла деятельность наркогруппировки из Латинской Америки

В городе-герое Волгограде накрыли наркогруппировку, которая работала почти как семейный бизнес: три супружеские пары и их общий знакомый приехали в Россию практически одновременно, сняли несколько квартир и развернули производство по расфасовке запрещенных веществ. Мужчины прятали свертки по подъездам, женщины «колдовали» над дозами. Схему раскрыли оперативники ГУ МВД, и теперь филиалу латиноамериканского наркотрафика в Волгограде пришел конец.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД вычислили иностранцев в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Как выяснилось, семь граждан одной из стран Латинской Америки в возрасте от 22 до 38 лет почти одновременно прибыли в Волгоград с четкой целью — сбывать запрещенные вещества. В преступной группе, по данным полиции, состояли три супружеские пары и их общий знакомый.
«Три женщины расфасовывали крупные партии наркотиков, а четверо их сообщников-мужчин раскладывали свертки по городу, в том числе прятали в подъездах жилых домов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Мигранты жили в разных съемных квартирах, а еще одну арендованную использовали как склад для хранения криминального товара.
Операция по задержанию заняла чуть больше недели — с 17 по 25 марта. При личном досмотре иностранцев и обыске их «складской» квартиры полицейские изъяли в общей сложности свыше 445 граммов наркотических смесей. Экспертиза показала: в состав входили N-метилэфедрон, эфедрон и мефедрон — одни из самых опасных синтетических наркотиков.
Следователь СУ Управления МВД России по Волгограду возбудил в отношении подозреваемых уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Трое фигурантов уже арестованы, остальные находятся в изоляторе временного содержания — суду предстоит избрать им меру пресечения.
Полиция продолжает расследование: устанавливаются кураторы и возможные сообщники задержанных. Не исключено, что за всей этой историей стоят крупные организаторы наркотрафика, которые специально привозят иностранных курьеров в российские регионы.
Иностранный след в волгоградских наркотиках.
Волгоград давно стал перевалочной базой для наркокурьеров из-за рубежа. Только за последние месяцы полиция задерживала здесь десятки иностранцев, причастных к обороту запрещенных веществ. В марте 2026 года в Советском районе города поймали гражданина иностранного государства с 12 пакетиками N-метилэфедрона общей массой более 16 граммов. Мужчина сознался и пояснил, что собирался реализовать товар.
А в начале марта в Волгоградской области раскрыли дело о сбыте наркотиков 26 жителями Украины. Общая масса изъятого превысила 32 килограмма, а сумма легализованных средств — более 20 миллионов рублей. Эти цифры говорят о масштабе проблемы: иностранные граждане все чаще рассматривают Россию как рынок сбыта, а Волгоград — как удобную логистическую точку.
В ответ на это государство ужесточает меры. В начале марта 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий выдворять за пределы РФ иностранцев-наркокурьеров. Если документ примут, иностранные граждане, уличенные в распространении наркотиков, будут не только получать срок, но и покидать страну после отбытия наказания. Волгоградская история с латиноамериканскими гастролерами — яркий аргумент в пользу того, что такие меры назрели давно.