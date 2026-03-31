РЕН ТВ: Подростки нашли 88 тысяч долларов в центре Москвы и сожгли часть денег

Ранее 62-летний москвич нашел на улице потерянный пакет с 1,6 миллиона рублей. Он не стал сообщать о находке в полицию и забрал деньги себе. Владелец средств обратился в правоохранительные органы, и мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Москвичу грозит до 10 лет колонии.