РЕН ТВ: Подростки нашли 88 тысяч долларов в центре Москвы и сожгли часть денег

Подростки обнаружили сумку с 88 тысячами долларами в одном из дворов Мещанского района столицы. Ребята забрали часть суммы, а остальные средства сожгли. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.
— Подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов в центре Москвы. Дети обнаружили стодолларовые купюры во время игры в Мещанском районе. Часть денег они распределили между собой, а остальные сожгли на костре, — говорится в публикации.
Позднее ребята рассказали об этом родителям. Теперь несгоревшие купюры якобы ищут по всему району. Владелец сумки с долларами пока не установлен.
Ранее 62-летний москвич нашел на улице потерянный пакет с 1,6 миллиона рублей. Он не стал сообщать о находке в полицию и забрал деньги себе. Владелец средств обратился в правоохранительные органы, и мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Москвичу грозит до 10 лет колонии.