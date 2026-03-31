ФСБ задержала в Белгородской области агента ГУР, передававшего данные о ВС РФ

Украинский шпион передавал Киеву сведения о местах скопления военнослужащих и военной техники РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Белгородской области гражданина Украины, работавшего на Главное управление разведки Минобороны Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный 1990 года рождения собирал и передавал украинским кураторам посредством мессенджеров сведения о местах скопления российских военнослужащих и военной техники.

По данным ведомства, эти координаты были использованы украинскими силами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил (ВС) РФ. За свою деятельность агент получал денежное вознаграждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ выявила в действиях британского дипломата Янсе Джерардуса признаки шпионской деятельности.