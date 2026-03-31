ФСБ задержала в Белгородской области агента ГУР, передававшего данные о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Белгородской области гражданина Украины, работавшего на Главное управление разведки Минобороны Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный 1990 года рождения собирал и передавал украинским кураторам посредством мессенджеров сведения о местах скопления российских военнослужащих и военной техники.