Массовое ДТП с восемью автомобилями произошло в Минске

Массовая авария с восемью автомобилями произошла в Минске 30 марта. Днем на проспекте Независимости вблизи здания № 117/1 столкнулись восемь авто.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
К счастью, в массовой аварии никто не пострадал, только транспортные средства получили механические повреждения.
Тем временем три человека пострадали при столкновении фуры с автобусом под Витебском.
Между тем адвокат сказал, как белорусы могут получить рассрочку или отсрочку по штрафу ГАИ до шести месяцев.
А еще мы писали, что минчанин за два часа парковки должен заплатить почти 100 рублей, и это не ошибка.