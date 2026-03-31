В Ростовской области задержан глава финансовой пирамиды кооператива

В Ростовской области полицейские задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива, подозреваемых в хищении денежных средств вкладчиков. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, в результате противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. С 2018 года организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Ее офисы располагались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений с доходностью до 34 процентов годовых. На первых этапах пайщикам возвращались их сбережения и проценты. Однако с осени прошлого года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
Как отмечает Ирина Волк, суммарный ущерб от преступления превышает 60 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства и соучастники произошедшего.
В офисах и по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъята оргтехника и документы. В одном из гаражей обнаружена финансовая документация.