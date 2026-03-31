Новосибирца осудили за кражу 9 млн рублей из сейфа магазина

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, признанного виновным в краже. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что подсудимый работал в магазине и имел доступ к сейфу. Он похитил принадлежавшие владельцу торговой точки денежные средства в сумме 9 миллионов рублей. Всем похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению, сделав ставки на спорт.
Часть причиненного ущерба подсудимый возместил добровольно. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.