Мошенники начали прятать вирусы в обычных играх и приложениях

МВД назвало признаки опасных приложений.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники всё чаще маскируют вредоносные программы под обычные игры, полезные сервисы и обновления. Об этом предупредили в МВД. Чтобы не заразить телефон или компьютер, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Скачивать приложения стоит только из официальных магазинов, ссылки из мессенджеров, левые сайты и непонятные APK-файлы могут оказаться опасными. Особенно если вас торопят и просят установить программу срочно или в обход магазина.

Также важно проверить разработчика, у нормальных компаний есть сайт, контакты и другие приложения в магазине. Если профиль пустой или создан только что, это повод насторожиться. Кроме того, обратите внимание на название, иконку и описание. Ошибки, странный перевод, некачественные картинки и несоответствие стилю выдают подделку.

Если все отзывы одинаковые, появились за короткое время и написаны общими фразами, их могли накрутить. Лучше поискать информацию о приложении отдельно в интернете, чтобы узнать, не жаловались ли другие на обман или утечку данных.

Смотрите, какие разрешения просит программа. Если простому калькулятору или игре вдруг понадобился доступ к вашим звонкам, это вероятнее всего мошенники.