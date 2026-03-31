Подросток жестоко расправился с женщиной

Подросток жестоко расправился с 51-летней женщиной, с которой они проживали в одном селе в Волгоградской области. После убийства он попытался скрыться. Телефон своей жертвы он выбросил в реку, опасаясь, что по нему его могут вычислить. К розыску улики привлекли водолазов. Трагедия случилась в Дубовском районе. Что стало причиной убийства, выяснял «АиФ-Волгоград».
Жестокая расправа: мальчишка заранее планировал преступление.
По версии следствия, мальчишка заранее планировал нападение на жилье 51-летней жительницы села Лозное Дубовского района. Днем 10 марта он решил осуществить задуманное и проник в дом своей будущей жертвы.
«Подросток действовал с особой жестокостью: сначала он попытался задушить хозяйку, затем избил ее тем, что попалось под руку. Когда женщина уже не имела сил, чтобы сопротивляться, юный односельчанин потребовал, чтобы она отдала ему все свои сбережения. А после нанес множество ножевых ран», — сообщает представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.
«Я сюда подошел, развернул ее и начал душить», — рассказывает мальчишка на камеру неокрепшим юношеским голосом, показывая, как именно совершал преступление.
«Она упала, я потом взял нож и ударил в горло», — демонстрирует подросток удары.
На вопрос: «Какова была цель убийства?» — отвечает: «Чтоб никому не рассказала».
Поиски улики: телефон своей жертвы подросток выбросил в реку.
Не выдержав побоев и ранений, женщина скончалась. Ее тело односельчане обнаружили только три дня спустя, 13 марта. Медэксперты зафиксировали на ее теле множество ножевых ранений в живот и в спину. Кроме того, у несчастной была разбита голова.
Подросток же, подозреваемый в ее убийстве, попытался скрыться. К его поискам подключились следователи территориального подразделения СК и оперативные сотрудники полиции. Убегая, он выбросил в реку телефон, который прихватил с места преступления, видимо, понимая, что по нему его могут быстро вычислить.
К розыскам улики подключили водолазов.
«По заявке отдела МВД по Дубовскому району водолазы Дубовского поисково-спасательного подразделения в акватории реки Лозная села Лозное проводили поисковые работы, в связи с уголовным делом, возбужденным Городищенским межрайонным СО СУ СК по Волгоградской области», — поясняют в региональной Службе спасения.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что до 12 лет колонии грозит подросткам, искалечившим мужчину под Волгоградом.