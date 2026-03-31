В Калининградской области начался пожароопасный сезон, горит трава

В Калининградской области действует пожароопасный сезон. Ежедневно пожарные десятки раз выезжают тушить траву в полях, в этом заняты сотни специалистов.
По данным областного МЧС, только за минувшие сутки пожарные 39 раз привлекались для тушения палов. Общая площадь сгоревших полей с начала года — под 500 га.
Только 30 марта к ликвидации возгораний привлекались расчеты пожарно-спасательных частей и лесных пожарных станций в составе 129 человек и 40 единиц техники.
Напомним, граждан штрафуют за поджоги до 20 тысяч рублей. Должностных лиц — до 60 тысяч, ИП — до 80, юрлиц — до 800 тысяч рублей.
В особых случаях речь может идти об уголовной ответственности и куда более серьезных штрафах.