В Калининградской области начался пожароопасный сезон, горит трава

Ежедневно пожарные десятки раз выезжают тушить траву в полях.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области действует пожароопасный сезон. Ежедневно пожарные десятки раз выезжают тушить траву в полях, в этом заняты сотни специалистов.

По данным областного МЧС, только за минувшие сутки пожарные 39 раз привлекались для тушения палов. Общая площадь сгоревших полей с начала года — под 500 га.

Только 30 марта к ликвидации возгораний привлекались расчеты пожарно-спасательных частей и лесных пожарных станций в составе 129 человек и 40 единиц техники.

Напомним, граждан штрафуют за поджоги до 20 тысяч рублей. Должностных лиц — до 60 тысяч, ИП — до 80, юрлиц — до 800 тысяч рублей.

В особых случаях речь может идти об уголовной ответственности и куда более серьезных штрафах.