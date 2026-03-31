В Перми перевозчик заплатил пенсионерке 100 тысяч за разбитые очки и травмы

Пожилая жительница Перми добилась денежной компенсации за полученные травмы при столкновении двух трамваев в центре города. В момент аварии она упала на пол и получила серьезные травмы. При падении у нее разбились очки, необходимые для постоянного ношения по медицинским показаниям.
Пенсионерка была вынуждена проходить амбулаторное лечение. Ее затраты составили 10 тыс. руб. Еще 56 тыс. руб. он потратила на новые очки. Пострадавшая обратилась с иском в суд для взыскания морального вреда и понесенных затрат с компании-перевозчика.
Суд подтвердил право на компенсацию. В соответствии с действующим законодательством юридическое лицо, как собственник транспортного средства, обязали возместить полученный истцом вред. Пострадавшей женщине присудили 70 тыс. руб. и еще 35 тыс. руб. в качестве штрафа за нарушение прав потребителя.
Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми. Руководство муниципального предприятия своевременно уведомили о возбуждении производства. Для ускорения темпов погашения задолженности у организации арестовали расчетные счета в банковских организациях.
«Ограничение способствовало скорейшему восстановлению прав взыскательницы», — сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.