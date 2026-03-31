В Перми перевозчик заплатил пенсионерке 100 тысяч за разбитые очки и травмы

Пожилая жительница Перми добилась денежной компенсации за полученные травмы при столкновении двух трамваев в центре города. В момент аварии она упала на пол и получила серьезные травмы. При падении у нее разбились очки, необходимые для постоянного ношения по медицинским показаниям.