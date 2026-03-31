Загадочное убийство на автопарковке: жителя Приморья спустя 12 лет осудили за расправу на Окатовой

Как установили в Первомайском районном суде, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 мая 2014 года у дома № 3а по улице Окатовая. Между осужденным и ранее незнакомым ему парковщиком вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина решил расправиться с оппонентом: он достал гладкоствольное оружие и выстрелил в жертву не менее двух раз — в голову и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Спустя почти 12 лет справедливость восторжествовала — убийцу осудили.