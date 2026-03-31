Пермская полиция нашла подростков, сжигавших ветки на «Вечном огне»

Сотрудники пермской полиции отыскали несовершеннолетних, хулиганивших на территории мемориального комплекса «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе». Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУВД.
Как пояснили в полиции, на горе Вышка три подростка жгли ветки деревьев на «Вечном огне», при этом выражались нецензурными словами и на замечания прохожих не реагировали.
С нарушителями порядка и их родителями проведены беседы о недопустимости такого поведения. Сведения о подростках переданы в КДН Орджоникидзевского района Перми и в Следственный комитет.
Напомним, что по факту нарушения правопорядка на территории Музея-диорамы, расположенного на Вышке, было возбуждено уголовное дело.