В Омске автомобиль сбил 9-летнюю девочку у входа в гимназию

Ребенок двигался вместе с мамой у въезда в учебное заведение на улице Сибниисхозд, когда на него совершил наезд автомобиль «Киа».

Источник: Freepik

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Омской области сообщило о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла сегодня в 7:40 на улице Сибниисхозд.

Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено: водитель — женщина 1988 года рождения — на автомобиле «Киа» совершила наезд на 9-летнюю девочку. Ребенок двигался в попутном направлении у въезда в гимназию № 9 в сопровождении своей мамы. В результате дорожно-транспортного происшествия юному пешеходу понадобилась медицинская помощь.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Омской области взяла под контроль дело о другом ДТП с участием детей — на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской под колеса автомобиля попали две 14-летние девочки.