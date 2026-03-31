Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стратегические сессии при губернаторе станут публичными

Дмитрий Демешин поручил организовать трансляции заседаний в интернете, чтобы жители региона смогли напрямую задавать свои вопросы и вносить предложения, которые касаются развития Хабаровского края. Первая такая трансляция запланирована на 1 апреля. "Стратегические сессии мы будем проводить открыто, публично в перспективе. И поменяем формат. Во-первых, мы зашьем бегущую строку с вопросами от людей. Во-вторых, мы сделаем […]

Дмитрий Демешин поручил организовать трансляции заседаний в интернете, чтобы жители региона смогли напрямую задавать свои вопросы и вносить предложения, которые касаются развития Хабаровского края. Первая такая трансляция запланирована на 1 апреля.

«Стратегические сессии мы будем проводить открыто, публично в перспективе. И поменяем формат. Во-первых, мы зашьем бегущую строку с вопросами от людей. Во-вторых, мы сделаем это публично с трансляциями в Rutube», — отметил глава региона.

Свои вопросы жители могут направить заранее — до эфира, через чат-бот в мессенджере «MAX».