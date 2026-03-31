В Екатеринбурге суд закрыл стрелковый клуб, в котором погиб мужчина

В Екатеринбурге суд закрыл стрелковый клуб «Леон», в котором погиб 24-летний парень. Инцидент произошел 21 февраля 2026 года в здании заведения по улице Шоферов, 5а. Сотрудники клуба дали парню в руки оружие, из-за чего он погиб в результате самострела.
— Сотрудники клуба передали гражданину спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему. При этом мужчина не имел необходимых разрешений на хранение и ношение оружия, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд признал клуб виновным по статье 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему». В качестве наказания работу заведения приостановили на 25 суток. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.