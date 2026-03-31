Полицейские предупредили россиян о новом виде мошенничества в интернете

В «зоне риска» — наиболее социально активные граждане.

Источник: НДН.ИНФО

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники начали активно распространять в мессенджерах фишинговые ссылки, под видом предложений подписать петицию или поучаствовать в общественных инициативах.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал госуслуг. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам.

В МВД призвали с осторожностью относиться к подобным сообщениям и не переходить по ссылкам из чатов, если они предлагают срочно проголосовать или подписать петицию. Для участия в общественных инициативах рекомендуется использовать только официально верифицированные ресурсы.

Виталий Злодеев