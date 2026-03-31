Полицейские предупредили россиян о новом виде мошенничества в интернете

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники начали активно распространять в мессенджерах фишинговые ссылки, под видом предложений подписать петицию или поучаствовать в общественных инициативах.
После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал госуслуг. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам.
В МВД призвали с осторожностью относиться к подобным сообщениям и не переходить по ссылкам из чатов, если они предлагают срочно проголосовать или подписать петицию. Для участия в общественных инициативах рекомендуется использовать только официально верифицированные ресурсы.
Ранее мы писали, сколько новосибирцы задолжали банкам по кредитам.
