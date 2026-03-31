Женщину и ребенка госпитализировали после посещения кафе в Красноярске

Несколько жителей Красноярска обратились за медицинской помощью после приема пищи в одном из городских заведений общепита.

В социальных сетях появились данные об отравлении посетителей кафе — им потребовалась помощь врачей. Следователи начали проверку в связи с публикациями, сообщили в краевом управлении СК.

По информации ведомства, после обеда в заведении общественного питания госпитализированы женщина и ребенок. Информация о других пострадавших выясняется.

В Следственном комитете отметили, что речь может идти о преступлении, предусмотренном УК РФ — оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителей.