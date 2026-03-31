На Дону продолжаются работы по ликвидации последствий воздушной атаки

На Дону продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки на Таганрог, которая произошла в ночь на с 29 на 30 марта. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своих соцсетях. По её словам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе введён локальный режим ЧС по 47 адресам. Создан оперативный штаб под руководством замглавы администрации Егора Долматова для координации восстановительных работ. Камбулова также рассказала о мерах помощи пострадавшим. Так, госпитализированы два человека (один в ожоговом центре, его состояние стабильное, ещё один — в БСМП). Два человека находятся на амбулаторном лечении.