На Дону продолжаются работы по ликвидации последствий воздушной атаки

Об этом сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

На Дону продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки на Таганрог, которая произошла в ночь на с 29 на 30 марта. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своих соцсетях. По её словам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе введён локальный режим ЧС по 47 адресам. Создан оперативный штаб под руководством замглавы администрации Егора Долматова для координации восстановительных работ. Камбулова также рассказала о мерах помощи пострадавшим. Так, госпитализированы два человека (один в ожоговом центре, его состояние стабильное, ещё один — в БСМП). Два человека находятся на амбулаторном лечении.

Комиссия по оценке ущерба работает с пятью мобильными группами: проводят поквартирные обходы для фиксации ущерба и утраты имущества. За вчерашний день осмотрено 31 частное домовладение, начат обход в шести МКД.

«После завершения обследований и оформления актов специалисты перейдут к следующему этапу — замерам и изготовлению оконных конструкций для последующего восстановления поврежденного остекления», — подытожила Камбулова.