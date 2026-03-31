В Новосибирской области задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ

Ранее несудимый пенсионер стал фигурантом уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Усть-Таркское» пресекли деятельность 65-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей. Мужчина подозревается в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

В результате обысков в доме и надворной постройке подозреваемого оперативники обнаружили две металлические банки с неизвестным веществом, полимерный пакет с порошком чёрного цвета, гладкоствольное охотничье ружье, патроны и капсюли.

Изъятые предметы были отправлены в Экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Новосибирской области. Экспертиза показала, что у мужчины незаконно хранилось незарегистрированное охотничье ружье, более 300 патронов разных калибров, более 360 капсюлей, а также более 400 граммов бездымного и дымного пороха.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Татьяна Картавых