Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область под натиском талой воды — что известно на 31 марта

Сотрудники МЧС ведут работы по откачке воды и расчистке придомовых территорий.

Источник: Наталья Граф / «Российская газета»

Подтопление в Иркутской области: спасатели продолжают работы

31 марта в Иркутской области продолжается борьба с подтоплением талыми водами. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и спецтехника активно участвуют в откачке воды и расчистке придомовых территорий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Освобождены от воды:

  • 13 приусадебных участков;

  • 4 жилых дома;

  • 1 социально значимый объект.

Подтопленные территории:

  • В селе Хомутово Иркутского округа подтоплены 3 дома и 9 участков;

  • В Еланцах Ольхонского района подтоплен 1 участок.

Всего остаются подтопленными:

  • 95 приусадебных участков;

  • 3 жилых дома.

Распределение подтопленных территорий по районам:

Иркутский округ:

  • с. Хомутово — 73 участка, 3 жилых дома;

  • д. Куда — 7 участков;

  • с. Урик — 3 участка;

  • д. Грановщина — 1 участок.

Усольский район:

  • с. Большая Елань — 1 участок.

Эхирит-Булагатский район:

  • п. Усть-Ордынский — 7 участков.

Ольхонский район:

  • с. Еланцы — 3 участка.

Работы на местах:

  • В Хомутово задействованы экскаватор и 12 вакуумных машин для углубления и расчистки водоотводных канав.

  • В селе Большая Елань траншеи очищают от мусора и обвалившегося грунта.

  • В Еланцах и Усть-Ордынском участки отсыпают грунтом с помощью спецтехники.

Беспилотники МЧС ведут мониторинг обстановки. Оперативные группы совместно с администрациями муниципалитетов регулярно передают данные в Центр управления в кризисных ситуациях.

Ситуация в Усть-Ордынском районе:

Областная больница № 2 в Усть-Ордынском районе подтоплена талой водой. Подвальное помещение откачали мотопомпой. Уровень воды не критичен, поэтому перинатальный центр и стационар работают в штатном режиме. На случай отключения электроэнергии десять пациентов из родильного отделения больницы временно перевели в другие медучреждения.