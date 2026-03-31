Иркутская область под натиском талой воды — что известно на 31 марта

Подтопление в Иркутской области: спасатели продолжают работы
31 марта в Иркутской области продолжается борьба с подтоплением талыми водами. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и спецтехника активно участвуют в откачке воды и расчистке придомовых территорий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Освобождены от воды:
13 приусадебных участков;
4 жилых дома;
1 социально значимый объект.
Подтопленные территории:
В селе Хомутово Иркутского округа подтоплены 3 дома и 9 участков;
В Еланцах Ольхонского района подтоплен 1 участок.
Всего остаются подтопленными:
95 приусадебных участков;
3 жилых дома.
Распределение подтопленных территорий по районам:
Иркутский округ:
с. Хомутово — 73 участка, 3 жилых дома;
д. Куда — 7 участков;
с. Урик — 3 участка;
д. Грановщина — 1 участок.
Усольский район:
с. Большая Елань — 1 участок.
Эхирит-Булагатский район:
п. Усть-Ордынский — 7 участков.
Ольхонский район:
с. Еланцы — 3 участка.
Работы на местах:
В Хомутово задействованы экскаватор и 12 вакуумных машин для углубления и расчистки водоотводных канав.
В селе Большая Елань траншеи очищают от мусора и обвалившегося грунта.
В Еланцах и Усть-Ордынском участки отсыпают грунтом с помощью спецтехники.
Беспилотники МЧС ведут мониторинг обстановки. Оперативные группы совместно с администрациями муниципалитетов регулярно передают данные в Центр управления в кризисных ситуациях.
Ситуация в Усть-Ордынском районе:
Областная больница № 2 в Усть-Ордынском районе подтоплена талой водой. Подвальное помещение откачали мотопомпой. Уровень воды не критичен, поэтому перинатальный центр и стационар работают в штатном режиме. На случай отключения электроэнергии десять пациентов из родильного отделения больницы временно перевели в другие медучреждения.