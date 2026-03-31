В Новосибирске дети все чаще случайно запирают взрослых на балконах

Спасатели рассказали, как избежать опасных ситуаций и что делать, если дверь всё-таки закрылась.

С началом весны увеличилось число случаев, когда малыши закрывают родителей на балконах, сообщили в МЧС. За последние дни спасатели выезжали дважды, чтобы обеспечить доступ в квартиры через балкон. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Вчера трехлетний ребенок закрыл маму на балконе и ушел в другую комнату, где тоже закрылась дверь. Экипаж спасателей «Вега 2» открыл доступ и передал ребенка матери. На прошлой неделе аналогичный случай произошел с двухгодовалым малышом, который запер маму и не мог открыть дверь обратно — тогда помог экипаж «Вега 3».

Спасатели советуют родителям заранее предотвращать подобные ситуации. Важно объяснять детям, что дверь не следует закрывать, когда кто-то находится на балконе. Использовать ограничители или специальные механизмы для дверей. Держать ребенка занятым, чтобы он не отвлекался на дверь. Напоминать о безопасности и необходимости видеть и слышать взрослых.