В Братске осудили парня, который в нетрезвом виде угнал автомобиль и врезался на нем в автобус

Инцидент произошел в Центральном районе Братска в октябре прошлого года. 18-летний молодой человек с друзьями выпивал в одном из кафе. Застолье продолжалось до глубокой ночи. Со временем друзья разъехались, а подсудимый уснул за столом. Через непродолжительное время его разбудил охранник и потребовал покинуть заведение. Парень оделся, вышел на улицу и заметил на находящейся рядом парковке заведенный «Хендай Солярис», в салоне которого никого не было. Как потом пояснил водитель автомобиля, он вышел из него и пересел в машину приятеля, которая находилась неподалеку, свой автомобиль глушить не стал.
Вышедший нетрезвый парень решил на чужом автомобиле доехать до дома. Сел в него и тронулся с места. Потерпевший и его знакомый тут же заметили, как автомобиль уезжает с парковки, и поехали вслед за ним. Погоня длилась недолго. На перекрестке улиц Подбельского и Комсомольской угонщик не справился с управлением на похищенной иномарке и врезался в рейсовый «Нефаз». Кроме угонщика, никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения, а сам злоумышленник был доставлен в больницу. Там он отказался от госпитализации и отправился домой, где спустя короткое время его оперативно задержали сотрудники полиции. Он во всем сознался.
Со слов потерпевшего, автомобиль он купил всего за две недели до угона за 700 тысяч рублей, и восстановлению после аварии машина не подлежит. По словам 29-летнего владельца авто, угонщик принес ему извинения и обещал расплатиться за поврежденный транспорт.
Суд признал 18-летнего молодого человека виновным в угоне автомобиля без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Ранее парень судим не был.