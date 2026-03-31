В Братске осудили парня, который в нетрезвом виде угнал автомобиль и врезался на нем в автобус

Вышедший нетрезвый парень решил на чужом автомобиле доехать до дома. Сел в него и тронулся с места. Потерпевший и его знакомый тут же заметили, как автомобиль уезжает с парковки, и поехали вслед за ним. Погоня длилась недолго. На перекрестке улиц Подбельского и Комсомольской угонщик не справился с управлением на похищенной иномарке и врезался в рейсовый «Нефаз». Кроме угонщика, никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения, а сам злоумышленник был доставлен в больницу. Там он отказался от госпитализации и отправился домой, где спустя короткое время его оперативно задержали сотрудники полиции. Он во всем сознался.