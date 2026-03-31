В Железногорске у многоквартирного дома обрушился грунт

31 марта в Железногорске Красноярского края вблизи многоквартирного дома по улице Школьной, 49 / Чапаева, 3 обрушился грунт. По словам депутата Алексея Кулеша, обвал угрожает фундаменту здания.
Подрядчик уже приступил к работам по устранению провала. В среду на место аварии выедут специалисты Фонда капитального ремонта МКД для оценки состояния фундамента объекта.
Кулеш также связался со службой строительного надзора и жилищного контроля. Депутат попросил руководителя взять ситуацию под личный контроль.
Ранее мы писали, что в центре Красноярска на жилом доме по улице Робеспьера, 23 (второй его адрес — Казарменный, 2), заметили крупные трещины. Специалисты управляющей компании поставили маячки на проблемные участки и признались, что денег на ремонт на счете объекта нет.