Пермский суд отменил наказание торговцу за нарушение авторских прав

Пермский краевой суд посчитал предпринимателя невиновным в продаже игрушки с изображением героев популярного мультфильма, при этом было отменено наложенное ранее на него денежное взыскание. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Один из федеральных телеканалов проводил проверку по соблюдению законодательства об авторских правах при продаже игрушек, на упаковке которых изображены персонажи и логотип анимационного фильма, правообладателем которых является московская медиагруппа. При контрольной закупке в одном из торговых центров Перми сотрудникам телекомпании удалось приобрести такие игрушки. При этом на товаре не было никакой информации об их производителе и правообладателе.
Покупатель заснял расчет с продавцом на видео и, конечно, сохранил кассовый чек. С этими доказательствами представители телекомпании обратились в Мотовилихинский районный суд Перми. Они предъявили иск к продавцу, потребовав выплатить медиагруппе компенсацию в размере шестидесяти тысяч рублей.
Это требование суд удовлетворил и, кроме того, взыскал с торговца еще четыре тысячи рублей на судебные издержки, в том числе и госпошлину. Но пермский предприниматель решил не сдаваться и подал апелляционную жалобу в краевой суд.
Как выяснилось в ходе процесса, он не имел никакого отношения к торговле игрушками и попал в неприятности совершенно случайно. Дело в том, что в магазинчике, где и был приобретен товар раздора, не было кассового аппарата и терминала по оплате.
На видеозаписи, представленной в суде, оказался запечатлен момент, когда продавец говорит покупателю, что если платить по безналичному расчету, то сделать это можно в соседней точке, где торгуют канцелярскими товарами. Так и было сделано.
По сути, получилось, что товар был приобретен у одного предпринимателя, а расчет в силу обстоятельств произведен с помощью кассовой техники другого, который и был впоследствии привлечен к ответственности.
Суд учел, что наказанный бизнесмен не имеет к продаже игрушек никакого отношения. Также в чеке, предъявленном в процессе, нет ни наименования торговой точки ответчика, ни указания позиции спорного товара.
В результате судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда установила, что, хотя терминал действительно принадлежит ответчику, деятельностью по розничной торговле детскими товарами он не занимается. И потому решение Мотовилихинского районного суда отменено по причине того, что факт нарушения исключительных прав ответчиком не нашел подтверждения. Как итог, наложенные на предпринимателя денежные взыскания также аннулированы.