В Перми на реке Мулянка под лед провалился ребенок

Оперативный дежурный краевого ГУ МЧС в 11:40 31 марта получил информацию о ЧП в акватории реки Мулянка на территории Перми. Очевидцы сообщили о провалившемся под лед ребенке.
К месту происшествия прибыли сотрудниками МКУ «Пермская городская служба спасения». В спасении ребенка привлекли силы и средства РСЧС в составе 9 человек личного состава и 3 единиц техники. Личный состав и техника МЧС для спасательных работ не привлекались.
Спасатели достали из воды 14-летнюю девочку, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причину выхода ребенка на лед.