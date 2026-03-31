В Перми на реке Мулянка под лед провалился ребенок

ЧП произошло в первой половине дня 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

Оперативный дежурный краевого ГУ МЧС в 11:40 31 марта получил информацию о ЧП в акватории реки Мулянка на территории Перми. Очевидцы сообщили о провалившемся под лед ребенке.

К месту происшествия прибыли сотрудниками МКУ «Пермская городская служба спасения». В спасении ребенка привлекли силы и средства РСЧС в составе 9 человек личного состава и 3 единиц техники. Личный состав и техника МЧС для спасательных работ не привлекались.

Спасатели достали из воды 14-летнюю девочку, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причину выхода ребенка на лед.