Водитель, устроивший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, арестован

После аварии он попытался покинуть страну.

Гражданин одной из стран Закавказья, насмерть сбивший пешехода в Нижнем Новгороде, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Смертельное ДТП произошло на улице Ларина в Приокском районе 19 марта текущего года. В результате небезопасного маневра водитель выехал за пределы проезжей части и наехал на пожилого пешехода. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

Виновник аварии дождался приезда полиции, но не стал оформлять необходимые документы и скрылся с места ДТП. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Кроме того, он находился на территории России незаконно.

Беглеца задержали на территории Самары при попытке покинуть нашу страну и передали сотрудникам нижегородской полиции.

Беглеца задержали на территории Самары при попытке покинуть нашу страну и передали сотрудникам нижегородской полиции.