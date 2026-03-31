Водитель, устроивший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, арестован

Гражданин одной из стран Закавказья, насмерть сбивший пешехода в Нижнем Новгороде, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Смертельное ДТП произошло на улице Ларина в Приокском районе 19 марта текущего года. В результате небезопасного маневра водитель выехал за пределы проезжей части и наехал на пожилого пешехода. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.
Виновник аварии дождался приезда полиции, но не стал оформлять необходимые документы и скрылся с места ДТП. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Кроме того, он находился на территории России незаконно.
Беглеца задержали на территории Самары при попытке покинуть нашу страну и передали сотрудникам нижегородской полиции.
