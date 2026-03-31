Минчанка потеряла 500 тысяч рублей, потому что боялась обыска у себя дома

В Минске женщина потеряла 500 тысяч белорусских рублей, испугавшись уголовной ответственности и обыска, рассказали в МВД.
Изначально 48-летней женщине в мессенджере позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона выманили код из СМС. Затем белоруске перезвонили будто бы из Национального банка, а потом и лжеправоохранители, которые запугали ее уголовной ответственностью и обыском. Звонившие потребовали, чтобы потерпевшая «задекларировала» свои сбережения и поверив, минчанка за два дня передала курьерам 490 тысяч рублей.
На третий день аферисты убедили минчанку в том, что ее машина будто бы выставлена злоумышленниками на аукцион и потом будет числиться в угоне. По совету аферистов минчанка в срочном порядке продала свою машину и вырученные 45 тысяч рублей тоже отдала им через курьера.
Оперативникам удалось установить личности и задержать курьеров мошенников. Ими оказались 57-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые и сами стали жертвами аналогичной схемы обмана, а потом стали забирать деньги у обманутых граждан и отвозить их в соседнюю страну.
Возбуждено уголовное дело.
Еще судэксперты выяснили, как белорус резал хлеб и поранил стопу.
И мы писали, что массовое ДТП с восемью автомобилями произошло в Минске.