Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка потеряла 500 тысяч рублей, потому что боялась обыска у себя дома

Мошенники выманили 500 тысяч рублей у минчанки, которая боялась обыска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина потеряла 500 тысяч белорусских рублей, испугавшись уголовной ответственности и обыска, рассказали в МВД.

Изначально 48-летней женщине в мессенджере позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона выманили код из СМС. Затем белоруске перезвонили будто бы из Национального банка, а потом и лжеправоохранители, которые запугали ее уголовной ответственностью и обыском. Звонившие потребовали, чтобы потерпевшая «задекларировала» свои сбережения и поверив, минчанка за два дня передала курьерам 490 тысяч рублей.

На третий день аферисты убедили минчанку в том, что ее машина будто бы выставлена злоумышленниками на аукцион и потом будет числиться в угоне. По совету аферистов минчанка в срочном порядке продала свою машину и вырученные 45 тысяч рублей тоже отдала им через курьера.

Оперативникам удалось установить личности и задержать курьеров мошенников. Ими оказались 57-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые и сами стали жертвами аналогичной схемы обмана, а потом стали забирать деньги у обманутых граждан и отвозить их в соседнюю страну.

Возбуждено уголовное дело.

