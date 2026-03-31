23 астанчанина заплатили за несуществующую мебель

23 покупателя остались без мебели в Астане — по подозрению в мошенничестве задержали 31-летнюю жительницу города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Как заявили стражи порядка, злоумышленница размещала в сети объявления о продаже различной бытовой мебели. Потенциальные покупатели, заинтересовавшись предложениями, связывались с ней и переводили предоплату. После получения денежных средств, как считают в полиции, подозреваемая переставала выходить на связь.

Отмечается, что в настоящее время установлена причастность задержанной к 23 аналогичным эпизодам мошенничества.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена, она задержана на территории другого региона. По данному факту проводится досудебное расследование», — сообщили стражи порядка.

Полиция предупредила граждан, что при совершении покупок через интернет необходимо проявлять бдительность, не переводить предоплату незнакомым лицам и пользоваться только проверенными платформами и безопасными способами оплаты.