23 астанчанина заплатили за несуществующую мебель

Как заявили стражи порядка, злоумышленница размещала в сети объявления о продаже различной бытовой мебели. Потенциальные покупатели, заинтересовавшись предложениями, связывались с ней и переводили предоплату. После получения денежных средств, как считают в полиции, подозреваемая переставала выходить на связь.
Отмечается, что в настоящее время установлена причастность задержанной к 23 аналогичным эпизодам мошенничества.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена, она задержана на территории другого региона. По данному факту проводится досудебное расследование», — сообщили стражи порядка.
Полиция предупредила граждан, что при совершении покупок через интернет необходимо проявлять бдительность, не переводить предоплату незнакомым лицам и пользоваться только проверенными платформами и безопасными способами оплаты.