Каждый двадцатый автомобиль в Казахстане разбивается в ДТП

Алматы обходит столицу
Впервые за несколько лет Алматы обогнал Астану по объему страховых выплат: 22,4 тысячи против 20,9 тысячи. Тройку самых аварийных регионов замкнула Алматинская область.
Однако, в относительных цифрах, столица остается самым опасным местом для кузова машины. Страховой случай здесь наступает почти у каждого десятого зарегистрированного авто (4,66% от автопарка при среднем по РК — 2,35%).
Почему цифры расходятся
Разрыв между данными прокуратуры и страховщиков — почти в 4 раза.
Прокуратура (36,1 тысячи ДТП) учитывает только случаи с ранеными или погибшими; страховщики (139,6 тысячи выплат) видят каждую помятую дверь и разбитый бампер.
«Наибольшее расхождение зафиксировано в Астане — там страховых выплат в 10 раз больше, чем официальных ДТП. Это говорит о том, что столица — город “мелких коцак” и притирок, в то время как в регионах, например, в Мангистауской области, аварии чаще носят тяжелый характер», — отмечают аналитики.
Европротокол и рост автопарка
Рост аварийности на 6,1% эксперты связывают не только с увеличением количества авто (сейчас в Казахстане почти 5,9 миллиона машин), но и с изменением поведения водителей. Все чаще ДТП оформляют официально: популярность европротокола за год выросла на 119%.
В итоге, статистика стала более пугающей: за год на дорогах повреждено около 280 тысяч автомобилей — это почти 5% всего автопарка страны.
Смертность снизилась, травматизм вырос
Единственный показатель, который пошел вниз, — это смертность. Количество летальных исходов сократилось на 9,7% (2 331 человек), а число аварий с погибшими — на 7,9%.
При этом общее число травмированных на дорогах выросло на 18,6% и достигло 51,5 тысячи человек.
Итог
Вероятность попасть в ДТП в Казахстане сегодня составляет примерно 1 к 20. В мегаполисах этот риск еще выше. На фоне такого роста аварийности покупка полиса КАСКО превращается из опции в математически обоснованную необходимость.
