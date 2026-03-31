Каждый двадцатый автомобиль в Казахстане разбивается в ДТП

Статистика ДТП в Казахстане за 2025 год оказалась куда масштабнее официальных сводок. Если Генпрокуратура фиксирует только аварии с пострадавшими, то данные страховых компаний раскрывают масштаб бедствия. Как сообщили «Курсив Авто» в пресс-службе СК «Евразия», за прошлый год произошло не менее 140 тыс. ДТП.

Источник: Курсив

Алматы обходит столицу

Впервые за несколько лет Алматы обогнал Астану по объему страховых выплат: 22,4 тысячи против 20,9 тысячи. Тройку самых аварийных регионов замкнула Алматинская область.

Однако, в относительных цифрах, столица остается самым опасным местом для кузова машины. Страховой случай здесь наступает почти у каждого десятого зарегистрированного авто (4,66% от автопарка при среднем по РК — 2,35%).

Почему цифры расходятся

Разрыв между данными прокуратуры и страховщиков — почти в 4 раза.

Прокуратура (36,1 тысячи ДТП) учитывает только случаи с ранеными или погибшими; страховщики (139,6 тысячи выплат) видят каждую помятую дверь и разбитый бампер.

«Наибольшее расхождение зафиксировано в Астане — там страховых выплат в 10 раз больше, чем официальных ДТП. Это говорит о том, что столица — город “мелких коцак” и притирок, в то время как в регионах, например, в Мангистауской области, аварии чаще носят тяжелый характер», — отмечают аналитики.

Европротокол и рост автопарка

Рост аварийности на 6,1% эксперты связывают не только с увеличением количества авто (сейчас в Казахстане почти 5,9 миллиона машин), но и с изменением поведения водителей. Все чаще ДТП оформляют официально: популярность европротокола за год выросла на 119%.

В итоге, статистика стала более пугающей: за год на дорогах повреждено около 280 тысяч автомобилей — это почти 5% всего автопарка страны.

Смертность снизилась, травматизм вырос

Единственный показатель, который пошел вниз, — это смертность. Количество летальных исходов сократилось на 9,7% (2 331 человек), а число аварий с погибшими — на 7,9%.

При этом общее число травмированных на дорогах выросло на 18,6% и достигло 51,5 тысячи человек.

Итог

Вероятность попасть в ДТП в Казахстане сегодня составляет примерно 1 к 20. В мегаполисах этот риск еще выше. На фоне такого роста аварийности покупка полиса КАСКО превращается из опции в математически обоснованную необходимость.

Ранее Курсив Авто рассказывал о новых обязательных правилах автострахования в Казахстане. А здесь можно узнать, владельцы каких моделей чаще всего становятся виновниками ДТП в Казахстане.