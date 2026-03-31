В Коминтерновском районе Воронежа в ночном пожаре пострадал 37-летний мужчина

В Воронеже на улице Машиностроителей в доме № 13/1 в ночь на 31 марта загорелась девятиэтажка. При пожаре пострадал 37-летний мужчина. Он успел надышаться опасным дымом, с места пожара его срочно отвезли в областную клиническую больницу № 1. Еще 14 человек пришлось эвакуировать. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.