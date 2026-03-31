В Коминтерновском районе Воронежа в ночном пожаре пострадал 37-летний мужчина

В Воронеже на улице Машиностроителей в доме № 13/1 в ночь на 31 марта загорелась девятиэтажка. При пожаре пострадал 37-летний мужчина. Он успел надышаться опасным дымом, с места пожара его срочно отвезли в областную клиническую больницу № 1. Еще 14 человек пришлось эвакуировать. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании пришло в 00:26 часов. В однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров на первом этаже вспыхнули вещи и мебель. Прибывшие на место спасатели вывели четверых жильцов в специальных защитных масках. Еще 10 человек смогли выбежать на улицу самостоятельно.
Всего с огнем боролись девять пожарных на трех спецмашинах, и уже через 15 минут после вызова — к 00:42 — пламя полностью потушили.