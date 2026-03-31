Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю пресекли более 100 наркопреступлений

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В Ростовской области за неделю пресекли более 100 наркопреступлений.

Правоохранительные органы донского региона подвели итоги специализированной операции, проходившей с 23 по 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

За этот период удалось предотвратить 114 правонарушений, связанных с незаконным распространением наркотических и психотропных веществ. Зафиксировано 114 наркопреступлений, из них 92 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. Зарегистрировано 76 эпизодов сбыта запрещённых веществ, два случая легализации преступных доходов, один факт выращивания наркосодержащих растений и один — хранения прекурсоров. Задержан 41 подозреваемый, включая 24 человек по статьям о тяжких преступлениях и 10 — непосредственно за торговлю наркотиками. Изъято более 5 кг запрещённых веществ.