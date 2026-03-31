В Ростовской области за неделю пресекли более 100 наркопреступлений.

За этот период удалось предотвратить 114 правонарушений, связанных с незаконным распространением наркотических и психотропных веществ. Зафиксировано 114 наркопреступлений, из них 92 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. Зарегистрировано 76 эпизодов сбыта запрещённых веществ, два случая легализации преступных доходов, один факт выращивания наркосодержащих растений и один — хранения прекурсоров. Задержан 41 подозреваемый, включая 24 человек по статьям о тяжких преступлениях и 10 — непосредственно за торговлю наркотиками. Изъято более 5 кг запрещённых веществ.