Нарушения в госзакупках на миллиарды выявили в области Улытау

«Предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму Т785 млн. К примеру, акиматом города Жезказган планировалось проведение работ по благоустройству (улиц Алаша хана и берега водохранилища Кеңгір) при отсутствии проектно-сметной документации на сумму более Т450 млн», — говорится в сообщении во вторник.
Как уточняется, всего отменено 12 государственных закупок на сумму Т4,6 млрд.
Отмечается, что также выявлены факты завышения стоимости дорожных работ более чем на Т300 млн.
По данным прокуратуры, все нарушения устранены, а необоснованные расходы предотвращены.
Работа по контролю за целевым использованием бюджетных средств продолжается.