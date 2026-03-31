В Омской области у дальнобойщика ночью украли 508 литров топлива

В Омской области водитель большегруза сообщил в полицию о хищении топлива после ночной стоянки. Утром он обнаружил, что из бака пропали 508 литров дизеля. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Позже выяснилось, что от действий злоумышленника пострадал еще один водитель: бак его рефрижератора также оказался вскрыт и пуст.
Оперативники получили ориентировку на автомобиль предполагаемого подозреваемого — серебристую Lada Largus. Машину с поддельными номерными знаками заметили в Калачинском районе. Ночью полицейские задержали 52-летнего жителя Ставропольского края в момент выезда со стоянки. В салоне автомобиля нашли заполненную пластиковую ёмкость, насос и шланги.
По версии следствия, мужчина осматривал припаркованные фуры без включённого света, подъезжал к ним со стороны топливного бака, перекачивал дизель и затем продавал его.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции составили в отношении задержанного три административных протокола — за нарушение правил перевозки опасных грузов, установку подложных госзнаков и управление автомобилем с такими номерами.