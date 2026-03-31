Мошенник из Дагестана получил срок за попытку обмануть бизнесмена в Волгограде

Он притворился сотрудником ФСБ, чтобы выманить 3 миллиона рублей у предпринимателя.

Источник: Комсомольская правда

Житель Дагестана, представившийся сотрудником правоохранительных органов, получил реальный срок за попытку мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Мужчина попытался обмануть бизнесмена в городе Михайловке Волгоградской области, обещая «решить вопросы» с ФСБ за крупную сумму.

Суд установил, что Курбан К. был осведомлен о хорошем материальном положении местного предпринимателя. В июле 2025 года у него возник план: выманить деньги под предлогом защиты от уголовного преследования и дальнейшего покровительства. На самом деле, у подсудимого не было никакой информации о проверках и никаких связей с правоохранительными органами. Он действовал исключительно из корыстных побуждений.

Во время личной встречи он сообщил бизнесмену, что тот может избежать уголовной ответственности, если передаст через него 3 миллиона рублей. Обманутый предприниматель согласился на это предложение.

На суде подсудимый полностью признал свою вину. Дзержинский районный суд признал Курбана К. виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.