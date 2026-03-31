Третье землетрясение за сутки зарегистрировали в области Жетысу

Землетрясение магнитудой 2 балла вновь зарегистрировали в области Жетысу. Его эпицентр располагался в 267 км на северо-восток от Алматы на глубине 10 км.

Источник: Курсив

Когда еще было землетрясение.

Напомним, сейсмособытие произошло в регионе также в 11:11 и в 00:42 31 марта. Оба раза их интенсивность на территории населенных пунктов не превышала 2 балла. Жители не обращались на экстренный номер 112.

При этом в эпицентре ночного землетрясения его интенсивность оценили в 4,4 балла.

В Жетысуской области не работает оповещение о землетрясениях.

У региона не заложены в бюджете средства на систему Mass Alert, предупреждающую о подземных толчках. Найти деньги и внедрить ее собираются в 2026 году. При этом 5 февраля землетрясение в этой области было ощутимым.

Ранее «Курсив» писал, что в Алматы на аналогичную систему оповещения в 2026 году потратят 583 млн тенге.