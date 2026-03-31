Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вовлекали молодежь в особо тяжкие преступления: в МВД заявили о массовых задержаниях

В Карагандинской области пресечена криминальная деятельность группы лиц. Об этом 31 марта 2026 года заявил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) РК Куандык Алпыс, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Борьба с преступностью: полиция пресекла деятельность группы, оказывавшей негативное влияние на регион

Полицией проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на прекращение деятельности группы лиц, дестабилизировавших криминогенную обстановку в регионе.

В ходе оперативной разработки выявлено, что один из участников группы, используя свое влияние в спортивной среде, под видом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей. В результате принятых мер задержано 20 человек.

Проведено 47 санкционированных обысков, в ходе которых из оборота изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, автотранспорт, крупные суммы денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовных дел.

По оперативной информации, противоправная деятельность группы была направлена на расширение своего криминального влияния, включая вовлечение молодежи и совершение насильственных преступлений. Своевременное вмешательство полиции позволило предотвратить более тяжкие последствия.

Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.