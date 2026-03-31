Вовлекали молодежь в особо тяжкие преступления: в МВД заявили о массовых задержаниях

Борьба с преступностью: полиция пресекла деятельность группы, оказывавшей негативное влияние на регион
Полицией проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на прекращение деятельности группы лиц, дестабилизировавших криминогенную обстановку в регионе.
В ходе оперативной разработки выявлено, что один из участников группы, используя свое влияние в спортивной среде, под видом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей. В результате принятых мер задержано 20 человек.
Проведено 47 санкционированных обысков, в ходе которых из оборота изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, автотранспорт, крупные суммы денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовных дел.
По оперативной информации, противоправная деятельность группы была направлена на расширение своего криминального влияния, включая вовлечение молодежи и совершение насильственных преступлений. Своевременное вмешательство полиции позволило предотвратить более тяжкие последствия.
Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.