Вовлекали молодежь в особо тяжкие преступления: в МВД заявили о массовых задержаниях

В ходе оперативной разработки выявлено, что один из участников группы, используя свое влияние в спортивной среде, под видом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей. В результате принятых мер задержано 20 человек.