SHOT: российские хакеры вывели из строя маркетплейс ВСУ

Российская хакерская группировка осуществила успешную кибератаку на платформу государственных закупок Министерства обороны Украины DOT-Chain Defence. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, основной целью команды «Беркут РФ» стал специализированный военный маркетплейс, через который подразделения Вооруженных сил Украины могли оперативно приобретать необходимое оборудование за счет средств оборонного ведомства. Украинские бригады напрямую заказывали FPV-дроны, наземные беспилотные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разведывательную аппаратуру и комплектующие, в том числе взрывчатку для беспилотников.
Российские хакеры смогли вычислить серверы, на которых базировалась платформа, и в результате кибератаки были удалены все протоколы и сертификаты безопасности ресурса. Кроме того, утверждается, что удалось стереть без возможности восстановления все базы данных, содержавшие историю закупок с момента запуска сервиса.
Как отмечает SHOT, взлом платформы DOT-Chain Defence серьезно ударит по логистике украинской армии. Теперь подразделениям ВСУ придется закупать вооружение через стандартные процедуры, а расмотрение заявок может занимать до нескольких недель.