Еще одно ощутимое землетрясение произошло в Казахстане

Землетрясение в Казахстане
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 31 марта в 13:23 сетью сейсмических станций было зарегистрировано землетрясение.
Основные данные:
Эпицентр: расположен в 267 км на северо-восток от города Алматы, Казахстан.
Координаты эпицентра: 44.567º с.ш., 79.646º в.д.
Глубина: 10 км.
Расчетная интенсивность (в баллах):
Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент — 2 балла.
Дополнительные сведения:
Звонков от населения на номер 112 не поступало.
Первое землетрясение зарегистрировано 31 марта в 00:42. Эпицентр находился в 33 км к северо-западу от города Жаркент. Ощутимости не было.
Второе землетрясение произошло 31 марта в 11:11. Его ощутили в Жаркенте, Текели и в селе Жансугуров.