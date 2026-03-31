Еще одно ощутимое землетрясение произошло в Казахстане

Третье по счету землетрясение за сутки зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Землетрясение в Казахстане

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 31 марта в 13:23 сетью сейсмических станций было зарегистрировано землетрясение.

Основные данные:

  • Эпицентр: расположен в 267 км на северо-восток от города Алматы, Казахстан.

  • Координаты эпицентра: 44.567º с.ш., 79.646º в.д.

  • Глубина: 10 км.

Расчетная интенсивность (в баллах):

  • Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент — 2 балла.

Дополнительные сведения:

  • Звонков от населения на номер 112 не поступало.

  • Первое землетрясение зарегистрировано 31 марта в 00:42. Эпицентр находился в 33 км к северо-западу от города Жаркент. Ощутимости не было.

  • Второе землетрясение произошло 31 марта в 11:11. Его ощутили в Жаркенте, Текели и в селе Жансугуров.