Омские полицейские поймали вора, сливавшего топливо у дальнобойщиков

Управление МВД России по Омской области сообщило о раскрытии краж топлива у водителей большегрузов. В полицию обратился 31-летний дальнобойщик из Республики Башкортостан, который следовал транзитом через Омскую область. Мужчина остановился на ночлег, а утром обнаружил пропажу 508 литров дизельного топлива.
Сотрудники полиции с помощью системы мониторинга «Паутина» отследили транспортные средства, зафиксированные на этом участке трассы в ночное время. В результате получили описание подозреваемого автомобиля — «Лада Ларгус» серебристого цвета с поддельными госномерами. Машину заметили в Калачинском районе. Полицейские задержали 52-летнего жителя Ставропольского края в момент выезда со стоянки. В салоне его автомобиля обнаружен пластиковый резервуар объемом 500 литров, установленный вместо заднего ряда сидений, а также шланги и насос для перекачки жидкости.
На месте задержания нашелся еще один потерпевший — у его фуры-рефрижератора бак оказался взломан и опустошен. Как установили оперативники, злоумышленник на парковках осматривал баки большегрузов, затем на холостом ходу без света подъезжал со стороны резервуара и перекачивал топливо, которое потом продавал на аналогичных стоянках. Возбуждено уголовное дело о краже. Кроме того, за поддельные номера и перевозку опасных грузов на него составили три административных протокола.
Ранее мы рассказывали, что в Омске разыскивали дерзкого вора, который похитил бензин на заправке на улице 3-й Транспортной — ущерб составил 9 500 рублей.