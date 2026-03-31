Омские полицейские поймали вора, сливавшего топливо у дальнобойщиков

На месте задержания нашелся еще один потерпевший — у его фуры-рефрижератора бак оказался взломан и опустошен. Как установили оперативники, злоумышленник на парковках осматривал баки большегрузов, затем на холостом ходу без света подъезжал со стороны резервуара и перекачивал топливо, которое потом продавал на аналогичных стоянках. Возбуждено уголовное дело о краже. Кроме того, за поддельные номера и перевозку опасных грузов на него составили три административных протокола.